Portugal discute subida de divisão em plena Transilvânia

Este sábado em Baia Mare (Arena Zimbrilor, 12.00 pela hora portuguesa, com transmissão na Sport TV5), em pleno coração da Transilvânia, zona de Drácula e vampiros, o jovem quinze nacional de Martim Aguiar defronta a forte seleção da Roménia, em jogo de play-off de acesso ao Europe Championship, o mais alto patamar do râguebi europeu, do qual Portugal saiu em 2016.

Após serem primeiros no Europe Trophy pela segunda época consecutiva - e com vitórias em todos os jogos -, os Lobos terão pela frente uma das mais fortes seleções europeias e agora comandada pelo antigo internacional francês Thomas Lièvremont.

Recorda-se que a Roménia foi 2.ª classificada no Championship, atrás da Geórgia, o que lhe daria o apuramento automático para o Mundial do próximo ano no Japão, mas devido à utilização, em várias partidas, de um jogador não elegível (Sione Faka"osilea, que já representara o seu Tonga natal no circuito mundial de sevens), seria penalizada com 25 pontos, o que a atirou para o último lugar da classificação, ficando assim obrigada a disputar este "play-off" - e pela primeira vez no seu historial ficou fora de uma fase final de um Mundial!

Para este muito complicado desafio - tão-só três triunfos nacionais em 23 duelos, ocorridos em 2003, 2009 e 2011, e só uma vez como visitante, já lá vão nove anos, em Bucareste (22-11) - o selecionador nacional Martim Aguiar chamou um conjunto muito inexperiente e jovem (os 15 titulares somam apenas 112 internacionalizações e apresentam uma média de idades de 23,4 anos) que irá defrontar um quinze poderoso, mais pesado e alto - e nos antípodas em termos de experiência (um total de 515 internacionalizações mais 343 no banco de suplentes e uma média de 28 anos de idade entre os titulares).

É todo um mundo competitivo que separa as duas equipas, em especial tendo em conta que a seleção nacional não utilizará nenhum dos muitos jogadores que alinham em França. Já os romenos terão sete e uma maioria de atletas dos Timisoara Saracens que disputam a Challenge Cup, a Liga Europa do râguebi...

Só para termos um termo de comparação refira-se que o mais internacional jogador português é o centro do CDUL, Tomás Appleton (27 seleções), número que 13 romenos ultrapassam. Isto para lá de apresentarem dois "centuriões": o centro Catalin Fercu (103) e o defesa Florin Vlaicu (111 e o 10 º jogador com mais pontos a nível internacional!).

A seleção nacional irá estrear o flanqueador do campeão nacional Belenenses, David Wallis e como suplentes terá outros dois estreantes: José Roque (primeiro internacional sénior do RC Montemor!) e o defesa bicampeão europeu de sub-20 Rodrigo Marta (Belenenses), com apenas 18 anos.

Após uma demorada deslocação com passagens por Frankfurt, Cluj e mais duas horas de viagem de autocarro até Baia Mare, na antevisão da partida Martim Aguiar reconhece ser o adversário "uma equipa muito forte em todos os setores do jogo", mas salienta que Portugal vai estar em campo "sem pressões nem medos, com uma equipa que gosta de jogos complicados". E mostrando-se motivado, acrescenta: "É um belíssimo jogo para se jogar, com uma equipa fortíssima, portanto acho que é este tipo duelos que queremos disputar. E é isso que temos que ir para dentro do campo provar. Que queremos jogar nestes palcos e contra este tipo de adversários".

Perante este cenário e em plena terra de vampiros, só se espera que o muito inexperiente quinze português não seja sangrado até ao tutano, Mas as perspetivas para amanhã não são de todo positivas, até porque a seleção não teve possibilidades de realizar qualquer jogo de preparação e o campeonato nacional apenas tem disputadas duas jornadas...

Portugal vai alinhar com: Nuno Sousa Guedes; Rodrigo Freudenthal, Vasco Ribeiro, Tomás Appleton, Pedro Silvério; Jorge Abecassis, João Belo; Francisco Sousa, David Wallis, Salvador Vassalo (cap.), José d"Alte, Salvador Cunha, Diogo Hasse Ferreira, Nuno Mascarenhas e José Lupi. No banco estarão José Sarmento, João Bernardo Melo, José Roque, Rui d"Orey, Francisco Vieira, António Vidinha, Rodrigo Marta e Francisco Bruno.