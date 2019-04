Portugal defronta Chile, Argentina e Colômbia no Mundial

O sorteio, que decorreu esta sexta-feira no Museu Olímpico e Desportivo Juan António Samaranch, em Barcelona, ditou que o grupo A seja composto pela anfitriã Espanha -- detentora do título mundial -, juntamente com Angola, Itália e França.

Portugal estreia-se com a Colômbia, em 7 de julho, após o que defronta a Argentina, dia 8, e fecha a fase de grupos com o Chile, a 9 de julho.

A disciplina de hóquei em patins será dividida em três diferentes competições durante os Jogos Mundiais (World Roller Games): Campeonato Mundial (primeiro ao oitavo lugares), Campeonato Intercontinental (nono ao 16.º) e, por último, Campeonato Challenger (a partir do 17.º).

No setor feminino, a seleção portuguesa de hóquei em patins ficou também integrada no grupo B da primeira fase do Mundial2019, tendo como adversárias Argentina, Itália e Alemanha. Espanha, França, Chile e Suíça integram o grupo A.

Moçambique ficou integrado no grupo A do Campeonato Intercontinental masculino, juntamente com Andorra, Inglaterra e Egito, enquanto o B ficou composto com as seleções da Suíça, Alemanha, Brasil e Austrália.

A primeira fase irá ditar o emparcelamento dos quartos de final do Mundial2019, que irá contar com os três primeiros classificados dos dois grupos e os vencedores de um 'play-off' entre os quartos posicionados e os dois vencedores das séries do Campeonato Intercontinental.