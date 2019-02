Portugal com Escócia e Finlândia no apuramento para o Euro2021 de futebol feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino reencontra a Finlândia e a Escócia no apuramento para o Euro2021 de Inglaterra, num grupo E que conta ainda com Chipre e Albânia, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon (Suíça).

Portugal, 32.º no 'ranking' da FIFA, entrava no sorteio realizado na sede da UEFA inserido no terceiro pote e, entre os mais difíceis adversários, que integravam os potes 1 e 2, conseguiu 'fugir' aos 'tubarões', como Alemanha, França, Inglaterra ou Holanda, atual campeã europeia.

A Escócia, a seleção menos cotada do pote 1, 20.ª da hierarquia mundial, foi adversária de Portugal no Europeu realizado na Holanda, em 2017, para o qual Portugal conseguiu qualificar-se pela primeira vez.

Em julho de 2017, na fase de grupos, a equipa treinada por Francisco Neto, conseguiu vencer as escocesas por 2-1, com golos das internacionais Carolina Mendes e Ana Leite, no único triunfo luso na competição, em três partidas.

O sorteio determinou também que Portugal vai reencontrar a Finlândia, atual 28.ª do mundo, que chegou a vencer no apuramento para o Europeu de 2017, por 2-1, em casa, tendo empatado fora a 0-0. Depois disso, a seleção lusa empatou em dois particulares com as finlandesas, ambos 1-1.

Das equipas dos potes 4 e 5, Portugal defrontará a Albânia (78.ª) e Chipre (153.º). Nos dois jogos diante das albanesas, no apuramento para o Mundial2015, Portugal goleou por 7-1 e 3-0, mas com as cipriotas será uma estreia.

Para a fase final do Europeu de 2021, em Inglaterra, serão 15 os países que se juntarão à seleção anfitriã.

A fase de qualificação, que decorre entre 26 de agosto de 2019 e setembro de 2020, é composta por nove grupos, os dois primeiros com seis equipas e os restantes com cinco.

Apuram-se diretamente os vencedores de cada grupo, mais os três melhores classificados, excluindo os jogos com os últimos posicionados de cada agrupamento. Os restantes seis segundos colocados disputarão um 'play-off', em outubro de 2020.

Portugal conseguiu a estreia num Europeu em 2017, quando foi segundo no seu grupo de apuramento, atrás de Espanha, tendo disputado os 'play-off', no qual eliminou a Roménia (0-0 em casa e 1-1 fora).

Grupos de apuramento para o Europeu feminino de 2021, em Inglaterra:

Grupo A: Estónia, Kosovo, Turquia, Eslovénia, Rússia e Holanda.

Grupo B: Geórgia, Malta, Israel, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca e Itália.

Grupo C: Ilhas Faroé, Irlanda do Norte, Bielorrússia, País de Gales e Noruega.

Grupo D: Azerbaijão, Moldova, Polónia, República Checa e Espanha.

Grupo E: Chipre, Albânia, Portugal, Finlândia e Escócia.

Grupo F: Letónia, Eslováquia, Hungria, Islândia e Suécia.

Grupo G: Macedónia, Cazaquistão, Sérvia, Áustria e França,

Grupo H: Lituânia, Croácia, Roménia, Bélgica e Suíça.

Grupo I: Montenegro, Grécia, República da Irlanda, Ucrânia e Alemanha.