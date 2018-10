Central portista entre os convocados da Nigéria

Marega marca na vitória do Mali sobre o Sudão do Sul

O defesa do FC Porto está entre os escolhidos do alemão Gernot Rohr para os dois jogos com a seleção da Líbia, em 13 e 16 de outubro, referentes à terceira e quarta jornadas do Grupo E da fase de apuramento para a edição de 2019 da CAN.

O jogador de 21 anos, que regressou ao FC Porto depois do empréstimo aos franceses do Nantes, conta com um golo em quatro internacionalizações ao serviço da Nigéria.

Chidozie marcou o seu tento pela seleção africana no mês de setembro, na vitória sobre as Seychelles por 3-0.

A Líbia lidera o Grupo E, juntamente com a África do Sul, segunda classificado, ambas com quatro pontos, enquanto a Nigéria segue na terceira posição, com três.