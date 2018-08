Portimonense tenta Jackson Martínez

FC Porto negoceia defesa-esquerdo do Mónaco

A concretizar-se, seria certamente uma das movimentações mais sonantes da janela deste verão do mercado de transferências em Portugal. Segundo O Jogo, a SAD do Portimonense está a tentar contratar Jackson Martínez, ponta de lança colombiano que brilhou ao serviço do FC Porto e que atualmente é jogador livre.

O antigo avançado dos dragões, 31 anos, não joga desde que sofreu uma grave lesão no tornozelo direito, em outubro de 2016, numa altura em que estava ao serviço dos chineses do Guangzhou Evergrande. E, curiosamente, no início desta semana o líder da SAD dos algarvios, Theodoro Fonseca, deslocou-se à China para tratar de negócios.

Jackson Martínez esteve três temporadas no FC Porto, 2012/13, 2013/14 e 2014/15, e em todas foi o melhor marcador da I Liga. No total, o colombiano apontou 92 golos em 136 partidas de dragão ao peito.

Seguiu-se uma passagem menos feliz e curta pelo Atlético Madrid, clube pelo qual marcou três golos em 22 jogos, e a transferência para a China.

Recentemente, Jackson foi apontado ao Sporting, mas a SAD leonina rapidamente desmentiu esse rumor.