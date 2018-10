Portimonense conquista primeira vitória fora, na visita ao Nacional

Um golo de Ewerton, aos 28 minutos, foi o suficiente para a equipa algarvia conquistar os seus primeiros pontos fora de casa na presente edição da Liga, enquanto, do outro lado, o Nacional continua sem somar pontos em casa.

Com esta vitória, o Portimonense subiu ao nono lugar, com 10 pontos, enquanto os insulares estão no 17.º e penúltimo, com cinco.

Programa da oitava jornada

Nacional-Portimonense, 0-1

V. Guimarães-Sp. Braga, a decorrer

Aves-Santa Clara, sábado, 15.30

Rio Ave-Chaves, sábado, 18.00

Belenenses SAD-Benfica, sábado, 20.30

Moreirense-Marítimo, domingo, 15.00

Tondela-V. Setúbal, domingo, 15.00

FC Porto-Feirense, domingo, 17.30

Sporting-Boavista, domingo, 20.00