Vieira quer ser presidente pelo menos mais seis anos

Na véspera de comemorar 15 anos desde a sua primeira eleição como presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira concedeu esta terça-feira uma entrevista à TVI, na qual abordou vários assuntos sobre o momento do clube, além de ter anunciado desde já a sua recandidatura nas eleições que terão lugar apenas daqui a dois anos.

O presidente encarnado garantiu ainda que se demitirá caso a justiça prove que houve algum ato de corrupção do Benfica nos processos judiciais em que está envolvido e disse que, por vontade dele, o técnico Rui Vitória fica até ao final do contrato [2020], apesar da contestação dos adeptos na última derrota frente ao Belenenses.

Vieira falou ainda de António Simões, de Jorge Jesus, dos rivais Sporting e FC Porto, entre vários outros assuntos.

Aqui ficam as frases fortes de Luís Filipe Vieira nesta entrevista, por temas:

Rui Vitória e o telefonema com César Boaventura

"Não quis a saída dele [Rui Vitória]. Normalmente os contratos com os treinadores são para cumprir. E assim será. Estranho é como aparece conversação destas nos órgãos de comunicação social. O Rui tem o seu valor. Alguém nos contactou porque havia já sido acordado com o empresário dele, Afzal, e o César Boaventura, quais eram condições oferecidas ao Rui e nós respondemos que havia uma cláusula de rescisão e que não o impedíamos de melhorar as suas condições.

[Porque disse que cláusula eram 15 milhões, mas se fossem 10 Rui Vitória podia sair?] Porque já tinham falado com representantes de Rui Vitória e se acordassem condições não ia ser o Benfica a impedir. Mas o Rui Vitória fez saber que não tinha intenção de sair do Benfica e nós renovamos contrato.

Pelas condições que disseram que ele ia fazer esse contrato [com o Everton], não era eu que lhe ia cortar as pernas.

O que ele ganhava e a diferença de vencimento que lhe ofereciam, se calhar era 8 vezes mais...

Há uma grande injustiça em relação a Rui Vitória. Ganhou seis títulos em dois anos, conseguiu o máximo de pontos na Liga, chegou a quartos de final da Liga dos Campeões. Agora teve uma época menos conseguida, mas as pessoas habituaram-se a ganhar muito tempo. É possível uma época não correr tão bem. Não somos invencíveis.

Todos os anos [Rui Vitória] consegue equipas muito competitivas, aproveita a formação, lançou dez jogadores da formação em três anos. Está a fazer um trabalho fantástico na formação. É o homem certo para o projeto que o Benfica quer.

Por minha vontade, garanto que ele será o treinador até final do seu contrato [2020]. Só se ele não quiser ficar"

Jorge Jesus pode voltar um dia?



"O futuro não posso prever. A única coisa que posso dizer é que sou amigo dele. Houve ali seis meses em que andamos um bocado afastados, mas nunca estivemos genuinamente zangados. A única piada que lhe mandei foi quando fomos ganhar a Alvalade.

Não lhe vou dizer uma mentira, tenho uma boa relação com o Jorge. Não o ponho de lado [para assumir o cargo] como não ponho outros de lado.

Agora, imagine que o Rui Vitória quer sair. Claro que temos de ter sempre um plano b, c e d. Há dois ou três treinadores identificados.

Se Rui Vitória saísse neste momento era altamente prejudicial ao Benfica. Não é fácil substituir um treinador. Tive essa experiência com o Fernando Santos. O que melhorou com a sua saída na altura? Zero. Piorou."

Resultados desportivos

"Compreendo que as pessoas tenham ficado frustradas com a derrota com o Belenenses. Mas o que mais me impressionou foi ver pessoas saírem ao intervalo."

Temos uma equipa super competitiva para o campeonato português, a Europa está em aberto e a única coisa que peço aos benfiquistas é que apoiem a equipa. Não têm de por em causa o treinador e este ou aquele.

Não saí nada do Restelo ao intervalo. Então no fim fui cumprimentar o Rui Pedro Soares e tudo.

O que eu disse foi: como é possível o Benfica com estes jogadores não marcar um golo ao Belenenses? Foi um desabafo. Então não havia de ficar chateado com o que estava a ver naquele jogo. Algum benfiquista não ficou chateado?"

Aposta na formação

"Todo o nosso projeto assenta no Seixal. O Benfica está-se a preparar para na próxima década dominar o futebol português.

[conciliar formação e resultados é possível?] Quero ganhar. Estamos a um ponto do primeiro. A estratégia é essa: ganhar com os talentos da formação. Não podemos ganhar com os talentos?

Já segurámos o Ruben Dias, o Gedson já renovou, João Félix vai renovar provavelmente amanhã com uma cláusula mais elevada.

[na época passada preferiu fazer receitas com transferências do que ganhar o penta?] Isso é uma falácia. Se tivéssemos ganho ao FC Porto na Luz tínhamos sido campeões. Mas ninguém pode garantir que vai ser campeão.

Os jogadores que saíram na época passada também eram miúdos, tinham uma época de Benfica, vieram do Seixal. Faturámos milhões de euros e não ficámos com jogadores descontentes. Quando um jovem tem uma proposta de dois milhões de euros net ou tem uma proposta de Inglaterra quer logo ir para lá, podemos fazer o quê?

Atualmente, um jovem que atinja a equipa principal do Benfica tem logo uma cláusula bastante elevada e está mentalizado que não vai sair. O Benfica não vai ceder. Melhorámos as condições de Gedson, Ruben Dias e João Félix.

Casos do Benfica na justiça

"Afeta-nos mais a nós [do que à reputação do Benfica], sofremos bastante. Agora, no Benfica, os principais patrocinadores renovam os contratos. A Emirates renovou, outro vai renovar em breve, os parceiros sabem o que estamos a fazer

Paulo Gonçalves?

"Era uma pessoa da confiança do Benfica e da minha confiança. É meu amigo e eu amigo dele. A única coisa que posso dizer é que o Benfica perdeu um grande profissional.

Num primeiro momento, nada sabíamos. A juíza não decretou medidas de coação ao Paulo Gonçalves. Ele não queria continuar na SAD, mas reunimos e, por unanimidade, dissemos que tinha de continuar. Num segundo momento foi constituído arguido e foi ele, de livre vontade, que disse que não tinha condições para continuar. Queria dedicar-se à sua própria defesa mas a pressão que havia sobre ele e sobre o Benfica levaram-no a sair. Não foi condenado e tem presunção de inocência.

Tudo o que o Benfica ganhou foi dentro do campo, com trabalho, suor, dos seus jogadores, atletas, treinadores...

A justiça já condenou alguém? No dia em que houver essa condenação falamos.

[E se houver condenação de Paulo Gonçalves?] Não misture o Paulo Gonçalves com o Benfica. Paulo Gonçalves é o Paulo Gonçalves, Benfica é o Benfica.

Se algum dia se provar que nestes últimos 15 anos o Benfica praticou atos ilícitos ou de corrupção, eu demito-me.

Estamos num país em que há muitas denúncias anónimas. Não vou falar de nenhum processo em concreto, porque estão em segredo de justiça."

Futuro no Benfica

"Digo-lhe já: vou ser candidato [nas próximas eleições]. Quero fazer dois anos [que faltam neste mandato], mais quatro e se tiver de fazer mais vou fazer.

Estou otimista. Com trabalho que temos feito no Benfica, tenho a certeza que muita gente vai votar em mim.

Quando houver unanimidade no Benfica alguma coisa está mal"

As acusações de António Simões

"[Quem é a maior referência viva do Benfica?] Se é por títulos, o José Augusto, o Cruz também... Já estou a ver onde querem bater, é o Simões? Para mim a grande figura vai ser sempre o Eusébio. E os outros para mim são todos iguais. No museu, o único que tem espaço para ele é Eusébio, é o único que tem uma estátua à porta do estádio.

A minha mulher é familiar dele [Simões]. Estou à vontade para falar dele. Conheço Simões há 40 anos. Quem me conhece sabe que eu nunca fiz censura no Benfica, praticamente nem vou ao canal do Benfica. Não vou falar muito de António Simões por respeito ao Benfica. Fico-me por aqui: Simões mentiu.

Quando quiser clarificar isto de vez tem de falar comigo e não fazê-lo na praça pública. O Benfica respeita-o, mas ele tem de respeitar o Benfica. Eusébio só há um e não admito a ninguém que diga 'eu sou o Benfica'. Que ninguém queira imitar o Eusébio.

Tenho estado sempre perto de todos os antigos jogadores do Benfica, tenho apoiado todos. Mas há quem, na realidade, não entendeu o seu lugar. Eusébio da Silva Ferreira não pode ser imitado e não recebo lições nem do Simões nem de nenhum atleta do Benfica. Se há alguém que os ajuda sou eu. Simões não tem direito de fazer o que fez"

Cartilha no Benfica?

"Está enganado. Só há uma voz no Benfica e sou eu. Os comentadores falam o que querem falar. De certeza que o Luís Bernardo e o João Gabriel não fizeram isso. Do Benfica não receberam nada. Não há cartilha nenhuma.

Nem sei o que é a cartilha, relatórios não é comigo... Comentadores a receber comunicações do Benfica? É mentira.

O Benfica nunca deu uma cartilha a ninguém. Carlos Janela? Nem é empregado do Benfica. Não há nenhuma ligação."

Sporting e Bruno de Carvalho

"Se Bruno de Carvalho continuasse eu seria capaz de ter cometido um ou duas loucuras. Depois, quando Sousa Cintra tomou posse, eu falei com ele e garanti-lhe que não ia buscar nenhum jogador. Mas se esse senhor [Bruno de Carvalho] tivesse continuado íamos atacar e eram dois ou três [jogadores]. Não era ataque à instituição, que me merece respeito, mas a esse senhor."