Polícia suíça considerou Abramovich uma ameaça à segurança pública

Roman Abramovich tentou obter um visto de residência na Suíça, onde queria fazer da estância de esqui de Verbier a sua morada oficial. O dono do Chelsea meteu os papeis da candidatura em julho de 2016, mas sofreu um duro revés que agora ficou a conhecer-se, depois de uma demorada batalha legal com o grupo de media suíço Tamedia, proprietário de títulos como o 24 Horas e o 20 minutos.

Tudo porque o grupo de media teve acesso a um relatório explosivo da polícia suíça que desaconselhou a emissão de visto de residência ao multimilionário russo, o que levou Abramovich a empreender uma ação legal contra a Tamedia para tentar impedir a divulgação desse relatório. Ao fim de sete meses de batalha nos tribunais, a Justiça suíça deu razão ao grupo de comunicação social. E ficaram então a conhecer-se os argumentos da polícia contra o dono do Chelsea.

De acordo com o relatório policial, endereçado ao secretário de Estado suíço das migrações, Roman Abramovich era considerado "uma eventual ameaça à segurança pública", devido a ser uma personalidade conhecida "pelas suspeitas de lavagem de dinheiro e de alegados contactos com grupos criminosos", o que constituiria "um risco reputacional" para o País. No mesmo relatório era ainda realçado que "os bens do candidato [ao visto de residência] são pelo menos em parte de origem ilegal".

Em maio deste ano, Roman Abramovich obteve cidadania israelita

Abramovich negou, através de advogados, as alegações do relatório policial e intentou uma providência cautelar para impedir a divulgação do mesmo. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal helvético deu luz verde à publicação, que foi noticiada esta terça-feira pelo jornal 24 horas.

O oligarca russo, que comprou o Chelsea em 2003 e desde então investiu mais de mil milhões de euros no clube inglês [onde José Mourinho foi a sua primeira aposta para treinador, em 2004], desistiu de obter a cidadania suíça em julho de 2017. Já este ano, na sequência do apertar do controlo das autoridades britânicas às relações com a Rússia devido ao caso de envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal, o empresário russo desistiu também de renovar a residência oficial britânica. Em maio, Roman Abramovich obteve cidadania israelita.

Vender o Chelsea?

Esta revelação surge numa altura em que crescem também os sinais de que o multimilionário russo está a pensar desfazer-se do Chelsea, 15 anos depois de uma aquisição que ajudou a revolucionar o futebol mundial, abrindo portas a uma tendência que se globalizou: a da compra de clubes europeus por multimilionários estrangeiros.

Russo comprou o Chelsea em 2003 por 155 milhões de euros. Agora, estipulou a fasquia de 3500 milhões para a venda, de acordo com a Bloomberg

Segundo o portal Bloomberg, Abramovich recusou recentemente uma oferta de 2500 milhões de euros para a venda do clube londrino ao magnata britânico da petroquímica Jim Ratcliffe, tendo alegadamente estipulado a fasquia dos 3350 milhões para passar o controlo do Chelsea para outras mãos. A concretizar-se, será o negócio mais rico da história do futebol.

O grupo novaiorquino Raine Groupe LLC estará a assessorar Abramovich no processo de venda, ainda de acordo com a Bloomberg. Recorde-se que o russo comprou o Chelsea em 2003 por uma verba de 155 milhões de euros. Quinze anos depois, a era Abramovich pode estar a chegar ao fim em Londres.