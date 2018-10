Polícia de Las Vegas diz que Ronaldo não está acusado de nada

"Cristiano Ronaldo não está acusado de nenhum crime", garantiu Jacinto Rivera, porta-voz da polícia de Las Vegas, em declarações reproduzidas pelo jornal italiano Tuttosport.

De acordo com o mesmo agente, é provável que o internacional português seja chamado a prestar declarações em breve, na sequência da reabertura da investigação policial sobre o caso de alegada violação a envolver o avançado e a norte-americana Kathryn Mayorga, num hotel de Las Vegas, em 2009. Mas Ronaldo, a ser ouvido, sê-lo-á "como pessoa interessada no caso" e não como arguido.

Jacinto Rivera desmentiu ainda que as provas entregues por Mayorga à polícia de Las Vegas, em 2009, tenham desaparecido, ao contrário do que acusam os advogados da antiga aspirante a modelo. O porta-voz policial recusou-se no entanto a confirmar se essas provas se tratam do certificado médico sobre as feridas da norte-americana, bem como o vestido e a roupa interior utilizados naquela noite em que esteve com Ronaldo. "Não posso dar essas informações".

Segundo a edição do Correio da Manhã desta quarta-feira, o acordo de confidencialidade assinado entre Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga em 2009, a troco de 375 mil dólares, terá sido uma imposição do Real Madrid, para evitar danos de imagem para o jogador e para o clube, num verão em que o clube espanhol pagou 94 milhões de euros pelo craque luso ao Manchester United - naquela que foi, à época, a transferência mais cara do futebol mundial.

Essa será, escreve o jornal, a razão invocada pela defesa do jogador neste caso para a assinatura de um acordo que Ronaldo não queria assumir por estar seguro quanto à sua inocência.