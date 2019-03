Pogba oferece anel de diamantes aos franceses campeões do mundo

Pogba não quis deixar passar em claro o título mundial conquistado pela França em 2018 e resolveu imortalizar o momento numa joia. O jogador do Manchester United ofereceu um anel de ouro e diamantes a cada um dos colegas que conquistou o Mudnial2018.

Cada joia terá custado cerca de 10, 5 mil euros. Sendo que os eleitos para o Campeonato do Mundo da Rússia foram 23. O que perfaz 241, 5 mil euros no total, mas nada que abale as finanças do jogador que ganha mais do que isso por semana no United!

"O presente chegou e já foi entregue aos jogadores. A reação foi boa, agradeceram-me. É um pequeno gesto depois de ter conquistado um Mundial com jogadores formidáveis. Considero-os a minha família. É um pequeno presente da minha parte", disse Pogba, na entrevista coletiva em Clairefontaine, onde os bleus se preparam para os jogos contra Moldávia e Islândia pelas eliminatórias para Euro2020.

A entrega dos anéis já tinha sido anunciada antes por Blaise Matuidi no Twitter: "Presente inesquecível para uma lembrança inesquecível. Obrigado do fundo do coração pelas jóias @paulpogba", escreveu o jogador da Juventus de Turim, com uma foto de Pogba e do jogador mostrando os anéis personalizados.