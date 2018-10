Pizzi vê contrato melhorado com o Benfica

Benfica fez valer a lei do mais forte e até Jonas deu uma ajuda

O Benfica anunciou esta sexta-feira, através das redes sociais do clube, que assinou um novo contrato com Pizzi, médio de 29 anos que está no clube desde 2014. O vínculo mantém-se válido até junho de 2022, mas o médio viu o seu salário revisto.

"É sempre ótimo ver o nosso valor reconhecido. Já vínhamos a falar nisto há muito tempo e é uma compensação pelo trabalho do dia-a-dia. Estou muito feliz e muito orgulhoso com esta renovação", afirmou Pizzi, à BTV, admitindo que se tornou "um jogador importante em campo e no balneário". "Não me sinto uma referência, mas sei que sou importante para o Benfica e para os meus companheiros", sublinhou.

Neste momento da época, Pizzi contabiliza Seis golos e seis assistências, algo para o qual o médio de 29 anos tem explicação: "Sinto-me bem, solto e feliz e isso é demonstrado dentro de campo. Já tive boas épocas aqui no Benfica e o que espero é continuar a melhorar. O objetivo é continuar a fazer golos e assistências para o Benfica continuar a conquistar títulos."

O médio admite que na época passada acusou a falta de descanso causado pela participação na Taça das Confederações, razão pela qual preparou esta temporada de forma diferente. "Precisava de descansar e as férias foram bastante tranquilas, telvez por isso agora me sinta com mais capacidade."

Em janeiro do ano passado, o médio internacional português tinha chegado a acordo para prolongar o seu vínculo até 2022, ficando na altura com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, que se mantém agora com a revisão contratual que assinou.

Esta temporada, a SAD do Benfica já renovou os contratos de vários futebolistas da equipa principal, casos de Gelson Fernandes, Franco Cervi, Rúben Dias e Jardel.