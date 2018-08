Pizzi afasta qualquer hipótese de sair do Benfica

"Tenho contrato até 2022 e sinto-me muito feliz nesta casa, sempre muito acarinhado. Obviamente a vontade é continuar. Sinto-me muito feliz aqui." Foi com esta frase que Pizzi afastou qualquer possibilidade de sair do Benfica neste defeso, hipótese que tem sido bastante falada.



Sobre o jogo com o Fenerbahçe, o médio abordou a qualificação e também a exibição do jovem Gedson. "Estávamos preparados sobretudo para o ambiente que o Fenerbahçe faz e a verdade é que controlámos a eliminatória desde o primeiro momento. Eu e os meus colegas entrámos e vimos que o jogo estava para nós. Fizemos o golo. Nos últimos cinco minutos da primeira parte, houve uma fase em que eles estiveram um bocadinho melhor e marcaram, mas não nos descontrolámos. Mantivemo-nos fortes, com personalidade e com a bola. Estamos muito contentes por passar. Uma alegria enorme, não só o Gedson, mas todos os jovens que estão connosco a trabalhar muito bem. O Benfica está a apostar cada vez mais na formação. Bom sinal. Estamos felizes por todos os jovens de qualidade no nosso plantel. O mais importante agora é descansar e pensar no jogo do Boavista, que vai ser muito complicado. Mais para a frente pensaremos no PAOK e nessa eliminatória.