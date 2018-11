Pinto da Costa: "Vou pagar os meus impostos e os do FC Porto para subsidiar touradas?"

No dia de aniversários dos 15 anos do Estádio do Dragão, o presidente do FC Porto foi à televisão do clube e não deixou de abordar alguns temas da atualidade, como o Orçamento de Estado que mantém o IVA dos bilhetes de futebol na taxa de 23%."Ouve dizer-se que o IVA das touradas desce para 6%, mas o IVA dos bilhetes de futebol continua nos 23%. Isto é inqualificável", disse Pinto da Costa, presidente do FC Porto.

"A maioria dos adeptos tem muitas dificuldades para pagar bilhetes. Uma pessoa abastada, que vai as touradas, não se sabe que tenha grandes dificuldades, podem gostar de ver sangue... O futebol mantém-se nos 23%? O povo que pague. Olham para os clubes como sendo gente de segunda", criticou o líder azul e branco, esta sexta-feira no Porto Canal.

O Governo de António Costa, através do Orçamento de Estado de 2019, mantém os bilhetes do futebol com taxa de 23% de IVA, com os bilhetes dos concertos, por exemplo, a ser tributados a 6% (era de 13%): "Vou pagar os meus impostos e os do FC Porto para subsidiar touradas? Quem quiser ver animais com as farpas, que as pagues."

O presidente portista lembrou ainda que o clube pagou 42 milhões de impostos no ano passado. "Somos o melhor cliente do ministro das Finanças, esse que pede para acelerar o orçamento para ir ver o Benfica. Ele devia pensar que FC Porto contribuiu com 42 milhões, mas não há sensibilidade nenhuma para isso", defendeu Pinto da Costa lembrando que muita gente em Portugal depende da indústria do futebol para viver.

E não esqueceu o benfiquismo de António Costa: "Aceito que o Primeiro-Ministro saia a correr para ver o querido Benfica. Ao FC Porto não vem, nunca veio cá nenhum. Se calhar não têm dinheiro para portagens."