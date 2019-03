Pinto da Costa pediu a Casillas para ficar até aos 40 anos... guarda-redes disse que sim

Iker Casillas, 37 anos, confessou nesta segunda-feira, em declarações ao Porto Canal, que tem uma proposta para continuar no FC Porto na próxima temporada, dando a entender que deverá aceitar o desafio que lhe foi feito pelo presidente Pinto da Costa.

"O presidente disse-me um dia que queria que eu continuasse no clube. Eu disse que sim, que gostava de continuar, e ele respondeu-me: 'Não quero que continues por mais um ano, quero que fiques aqui até aos 40 anos.' Fiquei um pouco surpreendido, mas é certo que, com esse gesto e essa naturalidade, o presidente demonstrou que quer que eu continue na cidade e na equipa e demonstrou um carinho muito grande, não só por mim mas também pela minha família", referiu o guarda-redes, que esteve nesta segunda-feira em Madrid num evento promovido pela Liga espanhola.

"Se conseguir continuar a dar 100% nos treinos e nos jogos e puder continuar a lutar ao lado dos meus companheiros pelos objetivos da equipa, então não tenho qualquer problema em continuar, porque estou muito agradecido à cidade e ao FC Porto", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Iker Casillas termina contrato com o FC Porto no final desta temporada, mas pelas suas palavras é bem provável que fique no Dragão na próxima época.