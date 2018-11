Pinto da Costa foi ouvido no DIAP no âmbito do caso dos emails

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, esteve esta sexta-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP), em Lisboa, para ser ouvido no âmbito do processo de divulgação dos emails do Benfica. O líder dos dragões chegou ao DIAP cerca das 10.30 e saiu 45 minutos mais tarde, mas não prestou declarações aos jornalistas.

Na terça-feira, no Porto Canal, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, já tinha antecipado a deslocação de Pinto da Costa ao DIAP, adiantando que outros administradores da SAD portista também seriam ouvidos. "Todos irão apresentar-se no dia e à hora marcada e nenhum diretor ou administrador da SAD terá um ataque de amnésia e ninguém irá marcar uma viagem para o Brasil à pressa", referiu em tom irónico.

A presença de Pinto da Costa e outros diretores do FC Porto no DIAP está relacionada com uma queixa apresentada pelo Benfica pelo facto de o clube, através do diretor de comunicação, ter revelado o teor de várias mensagens privadas de correio eletrónico do Benfica. Para já, da parte do FC Porto, apenas Francisco J. Marques, da comunicação, é arguido neste processo. Do lado do Benfica são arguidos Paulo Gonçalves e a SAD do clube da Luz.