Pinto da Costa e o Benfica: "Põem-se em bicos de pés porque ganharam meia dúzia de campeonatos"

No habitual texto que assina mensalmente na revista Dragões, Pinto da Costa aproveitou as comemorações dos 15 anos do Estádio do Dragão para lançar uma farpa ao rival Benfica, lembrando os títulos conquistados pelo FC Porto internamente e em provas internacionais.

"Não me canso de repetir que nesta década e meia de Estádio do Dragão fomos campeões europeus, mundiais, vencemos uma Liga Europa, nove campeonatos nacionais e dá vontade de rir ver outros a porem-se em bicos de pés, porque no mesmo período ganharam meia dúzia de campeonatos, alguns atualmente sob investigação", escreveu Pinto da Costa.

O líder portista aproveitou ainda para enaltecer o apuramento do FC Porto para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois de a equipa ter vencido por 3-1 os alemães do Schalke na última quarta-feira. E mais uma vez com farpas ao Benfica: "Que ninguém fique com dúvidas, o FC Porto é o único clube português com dimensão internacional, o que tem regularmente conquistado títulos internacionais e o que tem prestigiado o nosso futebol. Não se trata de uma opinião de um qualquer cartilheiro, trata-se de matéria factual, o resto é conversa da treta".