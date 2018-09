Pinto da Costa contra todas "as artimanhas"

Pinto da Costa voltou a visar o Benfica, através da revista Dragões, no editorial que assina. "O futebol português continua em convulsão pelas revelações do esquema de adulteração da verdade desportiva. O FC Porto manter-se-á na liderança da luta contra todas as artimanhas que estragam este desporto de que tanto gostamos. Já lá vai mais de um ano de intenso trabalho de investigação e denúncia, e hoje já ninguém acredita que a razão não está do nosso lado", escreveu.



O veterano dirigente enalteceu ainda a vitalidade do FC Porto. "Cada vez que revisitamos a história deparamo-nos com um sem-número de episódios de competência, rigor, de ambição, de paixão. É a combinação destes quatro pilares que faz do

FC Porto um caso único, que faz do FC Porto o clube português com mais títulos internacionais. É este o caminho do FC Porto contemporâneo que continuamos a trilhar."