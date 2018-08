Pinto da Costa: "Benfica? Houve tanto desportivismo que assim está bem"

Pinto da Costa era um presidente feliz no final da 80.ª Volta a Portugal, em Fafe. A equipa que o FC Porto partilha com a W52 ganhou individualmente (Raúl Alarcón, que venceu ainda o Prémio da Montanha, além de três etapas) e coletivamente. Foi o quarto triunfo consecutivo da W52 e o terceiro em parceria com o FC Porto, mas já é o sexto seguido da União Ciclista do Sobrado, clube por detrás desta equipa.

Tudo começou em 2013, com Alejandro Marque e prosseguiu em 2014 com Gustavo Veloso, ainda com a equipa a chamar-se OFM-Quinta da Lixa. Veloso bisou em 2015 já como líder da W52-Quinta da Lixa. Desde 2016, Rui Vinhas e Alarcón nas duas últimas edições, deram o triunfo à W52-FC Porto.

Estas alterações, a que um desporto tão dependente dos patrocinadores está muito atreito, baralharam o presidente do FC Porto, quando tentou dar uma bicada no rival Benfica, que na época passada viu frustrada pelos dragões a tentativa de chegar ao penta.

"Foi um triunfo muito importante. A a W52, que iniciou este projeto, conseguiu o penta, e anda toda a gente atrás do penta, e nós vamos no tri", disse à RTP pouco depois do final da última etapa, um contra-relógio individual de 17,3km em Fafe. Mas, como se explica em cima, foi o tetra da W52 e, sim, o tri da W52-FC Porto.

Depois, os elogios, antes de mais umas farpas ao Benfica. "O Raúl Alarcón foi o mais forte do pelotão e estamos todos felizes", observou, comentando depois o triunfo coletivo garantido no último dia. "Estávamos conscientes que podíamos juntar mais esse título e o plano do Nuno Ribeiro, que tenho de felicitar, juntámos a vitória coletiva à individual e do Prémio da Montanha", acrescentou.

Depois, com a alusão às presenças de dois dos três grandes no ciclismo (FC Porto e Sporting), foi questionado sobre se gostaria de ver o Benfica regressar à modalidade. "É-me indiferente. Mas gostava de ganhar também na estrada ao Benfica. Mas isto correu tão bem, com tanto desportivismo, que assim está bem", concluiu o presidente dos dragões.