Piloto do helicóptero do proprietário do Leicester evitou uma tragédia maior

Eric Swaffer, piloto do helicóptero do chairman do Leicester que se despenhou no sábado à noite, causando a morte dos cinco ocupantes, evitou uma tragédia maior, segundo o relato de algumas testemunhas à imprensa inglesa.

O jornal inglês The Sun, entretanto, teve acesso às imagens da queda do helicóptero captadas pelas câmaras de vigilância do estádio.

O aparelho caiu poucos instantes depois de levantar do centro do relvado do estádio do Leicester e despenhou-se num parque de estacionamento. De acordo com algumas testemunhas do acidente, Swaffer, piloto experiente de 53 anos, conseguiu impedir que o helicóptero caísse ainda dentro do estádio, onde ainda se encontravam várias centenas de pessoas que tinham assistido ao jogo entre o Leicester e o West Ham.

"O helicóptero podia ter caído em pleno estádio, numa das bancadas. Podia ter sido uma tragédia muito maior se não fosse a perícia do piloto, que conseguiu que o aparelho passasse o estádio", contou Dan Cox a uma cadeia de televisão inglesa. Outra testemunha do acidente garantiu que o piloto "salvou centenas de vidas".

Eric Swaffer tinha várias horas de voo e pilotava há mais de 20 anos. Chegou a transportar elementos da família real inglesa e outras conhecidas celebridades britânicas.

O helicóptero do empresário tailandês, de 60 anos, despenhou-se e incendiou-se pouco depois de descolar do relvado do estádio King Power, em Leicester, que tem o nome da sua cadeia duty-free.

Numa declaração pública, o Leicester afirmou que "o mundo perdeu um grande homem. Um homem de bondade, generosidade e um homem cuja vida foi definida pelo amor que ele dedicou à sua família e aos que ele liderou com tanto sucesso".

Os adeptos do Leicester depositaram entretanto flores e camisolas de futebol no Estádio King Power, após a queda do helicóptero do presidente do clube inglês.

Vichai Srivaddhanaprabha ganhou popularidade no mundo do futebol, ao elevar o estatuto do Leicester de um clube da segunda divisão a campeão inglês, em 2015/16.

Além do piloto e do dono do Leicester morreram no acidente Nusara Suknamai, ex-miss Tailândia, Kaveporn Punpare, assistente de Vichai e uma passageira que de acordo com a imprensa inglesa seria namorada do piloto.