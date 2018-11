Piloto brasileiro Ayrton Senna imortalizado com escultura na sede do ACP

O Automóvel Club de Portugal homenageou nesta terça-feira Ayrton Senna da Silva, numa cerimónia que contou com a presença de amigos e fãs do piloto brasileiro. Foi em Portugal, em 1985, que o piloto brasileiro conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1 e desde esta terça-feira passou a estar representado por uma escultura na sede do Automóvel Clube de Portugal (ACP).



"Tive o prazer de assistir a esta corrida e até cheguei a ver o Senna anos a correr no Estoril em Kart. Senna sempre teve una relação muito forte com Portugal, sempre teve grandes amigos por cá. Era um homem extraordinariamente concentrado, mas também um homem muito bom. Todos conhecemos o trabalho diário de apoio social no Brasil levado a cabo pelo Instituto Ayrton Senna. Era piloto imbatível na chuva e fez em Portugal um início de carreira magnífico. É claro que o ACP acolheu de imediato esta iniciativa de trazer uma estátua de Senna para Portugal", disse Carlos Barbosa, presidente do ACP.



Na cerimónia foi apresentado o livro Senna - Um Herói Moldado de Alma, Coração e Aço!, que relembra a trajetória de Ayrton Senna e os seus principais feitos, nomeadamente a primeira vitória na Fórmula 1, obtida em 1985, no circuito do Estoril, assim como a conquista do tricampeonato mundial da modalidade, ocorrida em 1991, no circuito de Suzuka, no Japão. Esta publicação resulta de uma parceria entre o ACP, a BB Editora e o Instituto Ayrton Senna. Por vontade da família e da fundação do piloto, o local escolhido para a colocação da obra foi a sede do Automóvel Clube de Portugal, que organizava o Grande Prémio de Portugal quando Senna alcançou o seu primeiro triunfo na Fórmula 1. De acordo com Carlos Barbosa, o livro apresenta novas histórias e fotografias, que não saíram ainda nas obras já publicadas, uma vez que foi elaborado por familiares e pessoas chegadas ao piloto. No ACP, os admiradores do piloto brasileiro Ayrton Senna poderão adquirir objetos relacionados com a sua carreira, como fatos de competição, camisolas, miniaturas dos carros que pilotou, bonés, porta-chaves e autocolantes.



Para o embaixador do Brasil em Lisboa, Luiz Alberto Machado, "Senna é um dos grandes heróis do povo brasileiro e é um símbolo de seriedade, de empenho, sendo um enorme exemplo para as gerações mais novas. Ao rever as imagens da vitória de Senna impressionou-me a maneira como os portugueses a celebraram, como se de um português se tratasse. Sem dúvida que Portugal era a segunda casa de Ayrton Senna e o ACP é o sítio certo para ter esta estátua exposta".



Outro dos momentos altos da homenagem foi a inauguração de uma estátua de Ayrton Senna, evocativa da sua primeira vitória na carreira, em Portugal. Esta estátua vem na linha de outras 11 estátuas, da autoria de Rafael Sanches, expostas no Autódromo de Interlagos, um museu a céu aberto que imortaliza a carreira de um dos maiores pilotos da história da F1.



"Há anos que idealizei este projeto", explicou o promotor da ideia, Baroni Neto. "Esta é a 12.ª de 15 estátuas que pensamos para homenagear a carreira de Senna, uma estátua linda e que só posso estar agradecido ao ACP por ter acolhido e valorizado esta iniciativa."