Pichardo impedido de competir como português na Taça dos Clubes Campeões Europeus

O Benfica anunciou esta sexta-feira que Pedro Pichardo, atleta luso-cubano do triplo salto, "não poderá ser utilizado como português" na Taça dos Clubes Campeões Europeus. Uma decisão da Associação Europeia de Atletismo, que o clube contesta em comunicado. "É difícil, neste momento, tirar outra conclusão que não seja a de que se trata de um ato de perseguição política a Portugal, ao Benfica, octacampeão nacional e representante luso na TCCE, e ao atleta de dimensão mundial Pedro Pichardo. Para o Benfica, o melhor atleta do mundo no triplo salto em 2018 é cidadão português e tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão em espaço europeu. É isto mesmo que está legislado pelo Parlamento Europeu, e sob este aspecto está a ser avaliada intervenção na justiça comunitária. Pedro Pichardo será, portanto, o atleta apresentado pelo Benfica na disciplina do triplo salto. Perante tudo o exposto, o SL Benfica informa que vai competir sob protesto nesta TCCE", pode ler-se no site das águias, que irão competir na prova, que decorrerá em Espanha, "sob protesto".

O clube encarnada tem "total discordância" com a "estranha" deliberação: "Pedro Pichardo é português, com todos os direitos que esta cidadania lhe dá, há perto de um ano e meio. Continua o atleta a ser considerado cubano para a AEA? Ou, pura e simplesmente, é apátrida?"

O cubano vice-campeão mundial em 2013 e 2015 e detentor da quarta melhor marca de sempre (18,08 metros) é português desde 2018.

Eis o comunicado do Benfica:

"A menos de uma semana da partida para Playas de Castellón, o SL Benfica foi, porém, surpreendido com uma comunicação oficial da Associação Europeia de Atletismo (AEA). Refere esta entidade que o atleta Pedro Pablo PichardoPeralta não poderá ser utilizado como português, sustentando-se numa decisão anterior da Federação Internacional de Atletismo (IAAF).

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), intermediária em todo o processo de inscrição, está a par destes desenvolvimentos burocráticos.

O SL Benfica sublinha total discordância com a estranha "deliberação",sobressaindo uma série de interrogações legítimas:

- Pedro Pichardo é português, com todos os direitos que esta cidadania lhe dá, há perto de um ano e meio. Continua o atleta a ser considerado cubano para a AEA? Ou, pura e simplesmente, é apátrida?

- Pedro Pichardo é português nas provas realizadas em Portugal, onde já saboreou vários títulos nacionais, e triunfou inclusivamente na prestigiada Liga Diamante em 2018 com a bandeira portuguesa assumida na inscrição e até nos grafismos televisivos, mas perde a nacionalidade na principal competição europeia de clubes?

- Tendo a AEA alegadamente identificado a situação na TCCE do ano passado - há um ano! -, manteve-se em total silêncio sobre o assunto, sem qualquer alerta ou iniciativa de contacto ao Benfica ou à FPA. Nem mesmo quando recebeu, no início deste ano, as inscrições preliminares enviadas pelo clube.

- Por que motivo é dirigida esta comunicação ao SL Benfica agora, a poucos dias da competição, altura em que é praticamente impossível ao clube preparar outro atleta para substituir Pichardo na ambição de triunfar no triplo-salto em Playas de Castellón?

- Terá sido a AEA influenciada por alguma das equipas competidoras? Não saberá a AEA que a decisão e respectiva comunicação no presente timing pode influenciar o potencial desportivo da equipa do Benfica no objectivo de alcançar o título europeu?

A organização está a usar para promover a TCCE nas redes sociais uma imagem de Pedro Pichardo, associada, e bem, à bandeira portuguesa.

Mas já hoje foi obtida nova resposta insatisfatória e sem sustentação nos regulamentos oficiais da competição. A AEA continua a omitir que cabe à FPA informar da elegibilidade dos atletas como nacionais ou estrangeiros. Esta informação foi reforçada pela FPA, mas a AEA prefere basear-se numa regra da IAAF que respeita à participação no âmbito das seleções nacionais e não dos clubes.

A AEA está a refugiar-se no regulamento da IAAF para considerar o atleta como estrangeiro, mas a federação internacional não permite o uso de qualquer estrangeiro nas suas competições. Tudo isto é, no mínimo, incoerente.

Para o Sport Lisboa e Benfica configura-se aqui um enquadramento de ausência de sensibilidade e de capacidade de gestão de uma entidade que deve actuar sempre em defesa da modalidade e não alinhar em eventuais estratégias que condicionam atletas, clubes e até federações nacionais.

É difícil, neste momento, tirar outra conclusão que não seja a de que se trata de um acto de perseguição política a Portugal, ao SL Benfica, octacampeão nacional e representante luso na TCCE, e ao atleta de dimensão mundial Pedro Pichardo.

Para o Benfica, o melhor atleta do mundo no triplo salto em 2018 é cidadão português e tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão em espaço europeu. É isto mesmo que está legislado pelo Parlamento Europeu, e sob este aspecto está a ser avaliada intervenção na justiça comunitária.

Pedro Pichardo será, portanto, o atleta apresentado pelo SL Benfica na disciplina do triplo-salto.

Perante tudo o exposto, o SL Benfica informa que vai competir sob protesto nesta TCCE. Releve-se que muito tem investido e valorizado o Atletismo, modalidade histórica no clube, pela ambição europeia que a Direção definiu.

Doa a quem doer, é com este sonho e sentimento competitivo que os campeões de Portugal estarão em pista."