Pichardo é candidato a melhor do ano no triplo salto

A Associação Federação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) anunciou esta quarta-feira que Pedro Pablo Pichardo está nomeado para o melhor atleta do ano no triplo salto, prémio que será atribuído no dia 4 de dezembro no Fórum Grimaldo, no Mónaco.

O atleta naturalizado português, que a partir do dia 1 de agosto de 2019 já pode representar a seleção nacional, tem como concorrente o norte-americano Christian Taylor, tendo como trunfos nesta luta com outro dos melhores do mundo na especialidade, a marca de 17,95 metros, que é o novo recorde nacional, além da conquista da Liga Diamante, em Doha, no Qatar.

Refira-se que Pichardo, que nasceu em Cuba há 25 anos, chegou a Portugal em abril de 2017 para representar o Benfica, tendo em dezembro sido concedida a nacionalidade portuguesa.