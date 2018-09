Peseiro quer que o Sporting volte a conquistar a Taça da Liga

UEFA castiga Sporting com encerramento de parte da bancada

José Peseiro, treinador do Sporting, assumiu este sábado a vontade de "repetir" a conquista da Taça da Liga, competição que os leões venceram pela primeira vez na época passada. Na antevisão à partida deste domingo, 20.00 horas, com o Marítimo.

Para aquele que será o primeiro jogo com Frederico Varandas como presidente, o técnico leonino disse querer uma equipa "ao melhor nível" para levar a melhor sobre os madeirenses. "Somos os detentores da Taça da Liga e queremos repetir isso, mas mais importante agora é vencer este primeiro jogo, por isso, temos de estar ao melhor nível para vencer o Marítimo", afirmou Peseiro, lembrando que do outro lado está um adversário "com ambição".

"Estamos a preparar o jogo para jogarmos bem e, sobretudo, para poder vencer", acrescentou o técnico, assumindo a responsabilidade do Sporting "não só na Taça da Liga mas em todos os troféus que se disputam em Portugal". "Muitas vezes só damos importância à Taça da Liga quando estamos na final, mas lembro que, para tal, é preciso apoio desde o primeiro minuto no primeiro jogo."

José Peseiro admite que a paragem para as seleções foi bem aproveitada pelo Sporting. "Fizemos alguns jogos à porta fechada para ensaiar algumas coisas e temos de consolidar processos, como é normal nesta fase de início de época, com jogadores novos. Pena não podermos contar com os jogadores que foram às seleções, mas também é sinal da qualidade deles, mas fomos preparando para estarmos cada vez mais próximos daquilo que é o real valor da equipa", finalizou.