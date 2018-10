Peseiro e a receção ao Estoril: "É um jogo que temos de disputar"

Formação do Sporting é a sexta com mais jogadores nas ligas europeias

Na véspera do jogo com o Estoril para a Taça da Liga, em Alvalade, José Peseiro admitiu que o encontro com a equipa da II Liga "possa não ser tão sugestivo como frente ao Arsenal", mas promete um Sporting a querer dar uma boa imagem perante os seus adeptos. "É um jogo que temos de disputar, dar o nosso melhor até por aquilo que as bancadas nos dão", frisou o técnico leonino, acerca de uma partida a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da prova.

"É um jogo no qual queremos alcançar a segunda vitória na competição. Sendo detentores do troféu, isso dá-nos tanta ou mais responsabilidade da que já tínhamos. Para o conseguirmos, é preciso ultrapassar uma equipa que também o quer [vencer], que tem qualidade e se reforçou com o objetivo de regressar à liga principal e estamos a preparar o encontro dentro daquilo que foi programado, reconhecendo as qualidades do adversário, com o qual já jogámos num jogo de caráter particular", afirmou, em declarações à Sporting TV.

Embora o Sporting vá defrontar uma equipa de II Liga, Peseiro alerta para o perigo que o adversário representa, até porque os canarinhos não competiram no fim de semana. "O Estoril, inclusivamente, até antecipou o jogo com o Varzim, mas não é isso que nos faz baixar os níveis exigidos. Pelo contrário, fazem-nos aumentar a atenção, não pela preocupação mas pela responsabilidade. O Estoril vai querer estar na luta e como esta competição é muito curta não há muitas possibilidades dos desaires poderem ser corrigidos."