Peseiro convoca Bruno César pela primeira vez e deixa Viviano de fora

O médio brasileiro Bruno César é a principal novidade da lista de convocados do Sporting para o jogo deste sábado (20.45 horas), em Alverca, com o Loures, equipa que milita no Campeonato de Portugal. Fora do lote de eleitos ficou o guarda-redes Viviano.

O treinador José Peseiro aproveita a Taça de Portugal para dar descanso a alguns jogadores mais utilizados, como são os casos de Ristovski, Coates, Battaglia e Acuña, promovendo assim a primeira convocatória de Bruno César, que se junta aos jovens Luís Maximiano, Miguel Luís e Elves Baldé.

De fora estão os lesionados Mathieu, Bas Dost, Raphinha e Diaby,

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro, Luís Maximiano;

Defesas: Bruno Gaspar, Marcelo, André Pinto, Jefferson, Lumor;

Médios: Petrovic, Gudelj, Miguel Luís, Misic, Bruno César, Bruno Fernandes;

Avançados: Nani, Carlos Mané, Jovane Cabral, Elves Baldé, Castaignos, Fredy Montero.