Peseiro chama Wendel, Viviano e Matheus Pereira de fora

Mantêm-se três guarda-redes na lista de convocados. Sai Viviano, que ainda não se percebeu bem se está recuperado da lesão que contraiu no aquecimento do jogo com o Moreirense, entra Renan, contratado neste defeso ao Estoril e mantêm-se Luís Maximiano e Salin, que vai manter a titularidade - garantia de José Peseiro.



Carlos Mané e Matheus Pereira também saem da convocatória, o segundo com a contribuição do desabafo que nas redes sociais por ter sido preterido para a bancada no encontro do último domingo. Em contrapartida reentra o médio brasileiro Wendel, um investimento fortíssimo da SAD leonina em janeiro - oito milhões de euros.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro, Luís Maximiano;

Defesas: Ristovski, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, André Pinto, Jefferson;

Médios: Petrovic, Wendel, Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña, Misic;

Extremos e avançados: Raphinha, Jovane Cabral, Nani. Bas Dost, Montero.