Peru afasta Uruguai nos penáltis. Meias-finais já estão definidas

Está encontrado o último semifinalista da Copa América. O Peru carimbou o passaporte para as meias-finais ao bater o Uruguai por 5-4 no desempate por grandes penalidades, em São Salvador da Bahia, após um empate a zero no final dos 90 minutos.

Os uruguaios, carrascos de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2018, chegaram a introduzir a bola por três vezes na baliza peruana durante o tempo regulamentar, por De Arrascaeta, Edinson Cavani e Luis Suárez, mas todos foram invalidados pelo videoárbitro, que confirmou que os jogadores estavam em posição irregular.

Nos penáltis, Luis Suárez foi o primeiro a bater e o único a falhar, permitindo a defesa do guarda-redes Pedro Gallese, num jogo em que o sportinguista Coates não saiu do banco do Uruguai. Melhor pontaria teve o antigo extremo de Sporting e Benfica, André Carrillo, que converteu a sua grande penalidade.

Nas meias-finais, o Brasil e a Argentina vão defrontar-se na madrugada de quarta-feira (01.30 de Lisboa) no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, onde a seleção canarinha foi goleada por 1-7 pela Alemanha nas meias-finais do Mundial 2014. 24 horas depois, Chile e Peru vão medir forças na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.A final está agendada para 7 de julho, um domingo, às 21.00.