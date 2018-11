Personalidades do Sporting subscrevem obrigações e apresentam manifesto de apoio ao clube

Treino do Sporting com trio dos sub-23

Várias figuras ligadas ao Sporting, entre elas antigos presidentes e dirigentes, subscreveram obrigações da SAD no âmbito do empréstimo obrigacionista que o clube lançou. Entre algumas das figuras ligadas ao Sporting estão nomes como José Roquette, Filipe Soares Franco, Agostinho Abade, Paulo Abreu, Ernesto Ferreira da Silva, João Viegas Soares, Paiva dos Santos, Tomás Froes, Francisco Soares dos Santos, Carlos Barbosa, Júlio Rendeiro, Miguel Salema Garção, Nuno Fernandes Thomaz, João Duque, entre outros.

Este grupo de senadores assinou ainda um manifesto onde apresenta as cinco razões para subscrever as obrigações da Sporting SAD. Aqui fica o manifesto na íntegra:

"O Sporting precisa de todos - sócios e adeptos. Hoje somos chamados para participar no empréstimo obrigacionista. Temos a missão de o fazer. Para sermos fortes, muito fortes. Porque juntos somos imbatíveis. Sporting, somos parte.

1 - É vital para o Sporting cumprir integralmente com as todas as suas obrigações.

O Sporting Clube de Portugal é um clube exemplar, especial. No dia 26 de Novembro 2018 o Sporting SAD tem de reembolsar 30 milhões euros sobre a anterior emissão obrigacionista. Este refinanciamento, que esteve previsto para Maio 2018 e que por motivos históricos foi adiado, vai de encontro à prática comum das SAD"s de se financiarem no mercado e é um passo essencial para a sustentabilidade financeira do clube. Assim, com toda essa normalidade devemos subscrever, e muitos de nós re-subscrever, esta emissão para garantir a natural refinanciamento da dívida e consequente estabilidade do Clube.

2 - Porque a Taxa de Juro é muito atrativa e tem um prémio de mercado

A taxa de juro de 5,25% está claramente acima do prémio justo que o Sporting deveria pagar. Reflexo da situação de grande instabilidade institucional vivida no passado recente, o Sporting está a oferecer um prémio de 0,50% acima da última emissão de um clube grande.

3 - Porque o Sporting apresentou bons resultados, positivos, no Trimestre Jul/Ago/Set 2018

A situação económica do Sporting melhorou já na última apresentação trimestral de resultados, já auditados. Apresentou resultados líquidos positivos e consequentemente passou a ter capitais próprios positivos.

4 - Porque o Sporting vai ter bons resultados, positivos, no próximo Trimestre Out/Nov/Dez 2018

Fruto dos acordos que esta Direção já fez (Rui Patrício) e perspetiva fazer (Gelson Martins), jogadores formados em Alvalade, vai possibilitar que o produto da venda seja registado com uma mais-valia nas contas deste trimestre. Assim, é seguro concluir que a situação económica já positiva no trimestre anterior seja reforçada neste trimestre.

5 - Porque o Sporting está no caminho certo para vencer

E, não menos importante, o Sporting está vivo, forte. Estamos em disputa de todas as competições: no Campeonato em 2º; na Liga Europa a 1 ponto da qualificação para nova fase e mais receitas. O Sporting está no caminho certo para vencer no futebol, existe ainda uma aposta forte na estrutura, designadamente no scouting e na formação."