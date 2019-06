Pepe sofreu fratura da omoplata e foi dispensado da seleção

Pepe foi esta quinta-feira dispensado da seleção nacional devido a uma fratura na omoplata direita sofrida no decorrer da segunda parte do Portugal-Suíça, no Estádio do Dragão, das meias-finais da Liga das Nações.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o jogador foi submetido a exames complementares de diagnóstico que confirmaram a sua inaptidão para a final de domingo (19.45 horas) também no Dragão.

Pepe vai ser agora submetido a um período de recuperação, devendo mesmo ver comprometida a pré-temporada do FC Porto.

Com a ausência do defesa-central, Fernando Santos deverá lançar José Fonte no onze da final, fazendo dupla com Rúben Dias. Aliás, o jogador do Lille foi o escolhido pelo selecionador para substituir Pepe aos 62 minutos, que se lesionou na sequência da uma queda aparatosa num lance na área da Suíça.