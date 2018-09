Pepe pode chegar esta quinta-feira ao jogo 100 por Portugal

Para Fernando Santos, não há discussão: The Best é Cristiano Ronaldo

Pepe poderá chegar esta quinta-feira à 100.ª internacionalização pela seleção nacional, caso seja utilizado no jogo particular frente à Croácia (19.45), que terá lugar no Estádio Algarve.

O central luso-brasileiro tornar-se-á o sexto jogador a atingir a marca centenária de quintas ao peito, juntando-se a Cristiano Ronaldo (154), Luís Figo (127), João Moutinho (113), Nani (112) e Fernando Couto (110), coroando um percurso iniciado a 21 de novembro de 2017, num empate a zero com a Finlândia no Estádio do Dragão, de qualificação para o Euro 2008.

Aos 35 anos, Pepe tem exibido veia goleadora no início desta temporada ao serviço do Besiktas, tendo apontado quatro golos em oito jogos oficiais. Pela seleção nacional, faturou por seis vezes em 99 internacionalizações.