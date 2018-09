Peniche volta a receber etapa do circuito mundial feminino em 2019

A etapa de Peniche, no circuito desde 2009, vai ser novamente a 10.ª e penúltima etapa do circuito, que termina no Havai, com o Billabong Pipe Masters, entre 8 e 20 de dezembro.

O circuito masculino reedita as 11 provas de 2018, incluindo o campeonato na piscina de ondas artificiais, idealizada pelo norte-americano Kelly Slater, em Lemoore, na Califórnia, antecipando apenas a prova de Bali, que vai interromper a perna [conjunto de provas] australiana.

De acordo com a Liga Mundial de Surf (WSL), depois de um ano de ausência, Portugal volta a acolher uma das dez etapas do circuito feminino, novamente em Peniche, no mesmo período de espera da prova masculina.

A competição feminina volta a Supertubos, onde já foram disputadas etapas em 2009 e 2010, antes de Cascais receber competições cinco anos seguidos, entre 2013 e 2017.

A WSL anunciou ainda a instituição de prémios monetários iguais entre homens e mulheres a partir de 2019.

"Esta mudança é simplesmente a decisão certa a seguir (...). Queremos estar na primeira linha para promover a igualdade em todos os domínios da vida, a começar nas ondas", afirmou a diretora-geral da WSL, Sophie Goldschmidt.

Este ano, cada vitória numa prova do circuito masculino vale 100 mil dólares (cerca de 86 mil euros), enquanto um triunfo no feminino vale 65 mil dólares (cerca de 56 mil euros), pouco mais do que o amealhado pelo segundo classificado na prova masculina (cerca de 47 mil euros).

o orçamento global para o circuito mundial masculino, que conta com 36 surfistas, entre os quais o português Frederico Morais, é de 607.800 dólares (cerca de 522 mil euros), e de 303.900 dólares para o feminino, que integra 18 atletas.

- Calendário provisório do circuito mundial de surf WSL de 2019:

Gold Coast Pro, Austrália (03/04 a 13/04).

Rip Curl Pro Bells Beach, Austrália (17/04 a 27/04).

Bali Pro, Indonésia (13/05 a 24/05).

Margaret River Pro, Austrália (27/05 a 07/06).

Oi Rio Pro, Brasil (20/06 a 28/06).

J-Bay Open, África do Sul (09/07 a 22/07).

Tahiti Pro Teahupo'o, Polinésia Francesa (21/08 a 01/09).

Surf Ranch Pro, Califórnia, Estados Unidos (19/09 a 22/09).

France Pro, França (03/10 a 13/10).

MEO Pro Peniche, Portugal (16/10 a 28/10).

Billabong Pipe Masters, Havai (08/12 a 20/12).

- Calendário provisório do circuito mundial de surf feminino WSL de 2019:

Gold Coast Women's Pro, Austrália (03/04 a 13/04).

Rip Curl Pro Bells Beach, Austrália (17/04 a 27/04).

Bali Women's Pro, Indonésia (13/05 a 24/05).

Margaret River Pro, Austrália (27/05 a 07/06).

Oi Rio Pro, Brasil (20/06 a 28/06).

J-Bay Open, África do Sul (09/07 a 22/07).

Surf Ranch Pro, Estados Unidos (19/09 a 22/09).

France Women's Pro, França (03/10 a 13/10).

MEO Pro Peniche, Portugal (16/10 a 28/10).

Hawaii Women's Pro (25/11 a 07/12).

- Provas do circuito mundial de surf masculino em Portugal:

2017 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Gabriel Medina (Bra).

2016 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor John John Florence (EUA).

2015 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Filipe Toledo (Bra).

2014 - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus).

2013 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal by Moche, em Peniche, vencedor Kai Otton (Austrália).

2012 - 10.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Julian Wilson (Austrália).

2011 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Adriano de Souza (Brasil).

2010 - 8.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Kelly Slater (EUA).

2009 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus).

2002 - 7.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz, incompleta.

2000 - 10.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz, vencedor Rob Machado (EUA).

1997 - 9.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedor Michael Campbell (Aus).

1997 - 10.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedor Shane Powell (Aus).

1996 - 12.ª etapa, Coca Cola Figueira 96, na Figueira da Foz, vencedor Matt Hoy (Aus).

1990 - 13.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedor Tom Curren (EUA).

1989 - 15.ª etapa, Buondi Instinct Pro, na Ericeira, vencedor Rob Bain (Aus).

- Provas do circuito mundial de surf feminino em Portugal:

2017 - 8.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Nikki van Dijk (Aus).

2016 -- 8.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2015 -- 8.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2014 -- 9.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Stephanie Gilmore (Aus).

2013 -- 8.ª etapa, Cascais Girls Pro, em Cascais, vencedora Carissa Moore (Hav).

2010 - 6.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedora Carissa Moore (Hav).

2009 - 4.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedora Coco Ho (Hav).

2002 - 4.ª etapa, Figueira Prom na Figueira da Foz, vencedora Megan Abubo (Hav).

1997 - 11.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1997 - 10.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1990 - 10.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedora Pam Burridge (Aus).