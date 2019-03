Pedro Sousa ganha primeiro wild card para o Millennium Estoril Open

Pedro Sousa, número dois nacional, ganhou o primeiro wild card para a edição deste ano do Millennium Estoril Open, anunciou esta quarta-feira João Zilhão, diretor do torneio português, durante a apresentação da prova que vai decorrer entre 27 de abril e 5 de maio no Estoril. Os restantes dois wild cards só serão conhecidos mais em cima do início do torneio.

Sousa, 30 anos, atual número 105 do ranking ATP, junta-se assim a João Sousa (tive entrada direta) como os únicos representantes portugueses no Millennium Estoril Open.

"É um prémio pela carreira do Pedro Sousa, que recentemente atingiu o top-100 do ranking mundial e protagonizou dois dos melhores encontros da última edição do Millennium Estoril Open. No primeiro encontro, venceu o francês Gilles Simon em três sets e depois perdeu também em três partidas frente a João Sousa, que, inclusivamente, teve de salvar match points", justificou João Zilhão.

O tenista lisboeta está esta semana a disputar o Challenger de Marbella, em Espanha, onde na terça-feira viu o seu encontro frente ao espanhol Carlos Taberner ser suspenso no terceiro set por falta de luz natural.

A quinta edição do ATP 250 português conta com o melhor elenco da história da prova, com destaque para as presenças de Kevin Anderson, número 7 do mundo, e de Stefanos Tsitsipas, 10.º do ranking.

Eis a lista de tenistas confirmados:

Kevin Anderson - (7.º)

Stefanos Tsitsipas - (10.º)

Fabio Fognini - (17.º)

Gael Monfils - (18.º)

Alex de Minaur - (26.º)

Frances Tiafoe - (34.º)

John Millman - (39.º)

Jeremy Chardy - (40.º)

João Sousa - (41.º)

Mikhail Kukushkin - (43.º)

Dusan Lajovic - (44.º)

Cameron Norrie - (51.º)

Taylor Fritz - (56.º)

Reilly Opelka - (58.º)

Malek Jaziri - (59.º)

Mackenzie McDonald - (60.º)

Jaume Munar - (61.º)

Leonardo Mayer - (62.º)

Yoshihito Nishioka - (64.º)