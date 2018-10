Paulo Gomes é o novo diretor-geral da Academia

Paulo Gomes foi nomeado esta sexta-feira como novo diretor-geral da Academia do Sporting, em Alcochete. Na prática, trata-se de uma solução interna, uma vez que este licenciado em Educação Física foi durante oito anos o responsável pela gestão das escolinhas dos leões, funcionar no Estádio Universitário de Lisboa.

"É um desafio muito grande ser diretor-geral desta casa. É uma das melhores academias do mundo e vou lutar até ao fim das minhas forças para colocá-la sempre no topo do futebol. Vou conseguir trazer mais força para a Academia", disse ao site do Sporting o novo diretor-geral, que já foi Coordenador Nacional do Desporto Escolar.