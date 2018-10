Paulo Fonseca: "Sp. Braga campeão? Pode acontecer e acredito"

"Eu acreditar, acredito, até pela ambição do seu presidente, pela qualidade do seu treinador e do seu plantel. Penso que é possível. Mas as pessoas têm de perceber que é uma luta desigual. O investimento feito pelos três grandes e o investimento feito pelo Braga não é o mesmo. Mas podem dizer que em Inglaterra houve um campeão sem um investimento tão grande...Pode acontecer e acredito que pode acontecer. Não é uma luta igual", advertiu.

Em entrevista à agência Lusa, o treinador dos ucranianos do Shakhtar Donetsk disse acreditar que, "se não for este ano, será nos próximos tempos, o Sporting de Braga vai dar luta aos grandes e pode mesmo lutar pelo campeonato".

"Não acho que seja justo criar essa pressão no seu treinador e na sua equipa, porque como disse não é uma luta igual", alertou.

A começar a terceira época na Ucrânia, Paulo Fonseca diz que continua a acompanhar o futebol português, mas, "se calhar, não tanto como gostava", embora assuma alguma tristeza por algumas polémicas no futebol lusa.

"A verdade é que deixei de ver muita coisa, porque me entristece. Temos tanto para valorizar no futebol português. Acreditem que a forma como o treinador e o jogador português são vistos no estrangeiro é muito diferente da falada em Portugal. Vai haver uma altura em que temos de reconhecer o nosso valor e a forma como nós, num país pequeno, nos desenvolvemos no futebol mundial", disse.

Para Paulo Fonseca, Portugal tem "os melhores jogadores, os melhores treinadores", consegue "exportar todos os anos imensos jogadores" e isto "quer dizer que há algo de bom" no futebol luso.

"Tenho pena que em Portugal não se consiga valorizar isso. Veja-se o que a nossa seleção tem feito. É realmente algo que tem de se valorizar no nosso país e não as outras coisas negativas que são criadas e que não trazem nada positivo ao futebol português", referiu.

Paulo Fonseca reiterou que os técnicos lusos não perdem "em nada para outras escolas" e que "o facto de estarem nos melhores campeonatos europeus, nas melhores equipas, atesta bem isso".

"Não tenho dúvidas nenhumas que vão continuar a aparecer mais treinadores portugueses nos melhores campeonatos, nas melhores equipas, porque o treinador português tem muita qualidade e o seu trabalho tem um nível elevadíssimo", referiu.

Sobre o avançado argentino Facundo Ferreyra, que se mudou do Shakhtar para o Benfica, mas não tem tido muito sucesso nos encarnados, Paulo Fonseca sublinhou que "é uma questão de adaptação".

"Adaptação também à forma como o Benfica joga, às características do Facundo. Não há dúvidas em relação ao valor de um jogador que faz 30 golos, não há dúvidas quanto à qualidade de um jogador que faz a Liga dos Campeões que fez no ano passado. Acredito que seja uma questão de tempo, para se adaptar à equipa e a equipa se adaptar a ele", referiu.