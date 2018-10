Paulo Bento volta a vencer ao comando da seleção da Coreia do Sul

Coreia do Sul de Paulo Bento empata com o Chile

E ao terceiro jogo, a segunda vitória de Paulo Bento no cargo de selecionador da Coreia do Sul. Desta vez, o treinador português levou a melhor sobre o Uruguai, por 2-1, num jogo particular disputado na Coreia do Sul.

Após uma primeira parte sem golos, o sportinguista Sebastián Coates cometeu penálti, aos 64 minutos, tendo a estrela coreana Heung-min Son, jogador do Tottenham, permitido a defesa do guarda-redes Muslera, valendo à seleção da casa que Ui-Jo Hwnag apareceu para a recarga abrindo o marcador.

Os uruguaios acabaram por igualar a partida aos 72 minutos através de Matías Vecino, mas poucos minutos depois a Coreia do Sul garantiu o triunfo com um golo de Woo-Young Jung.

Depois do triunfo sobre a Costa Rica e o empate com o Chile, Paulo Bento mantém-se invicto como selecionador sul-coreano. Na próxima quarta-feira terá um novo teste, desta vez também em casa com o Panamá, que esta sexta-feira perdeu no Japão por 3-0.