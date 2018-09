Paulo Bento estreia-se com vitória sobre a Costa Rica

No encontro particular, disputado em Goyang, os golos da equipa sul-coreana foram apontados por Lee Jae-sung, aos 35 minutos, na sequência de uma grande penalidade falhada por Son, e por Nam Tae-hee, aos 78.

O técnico português, de 49 anos, assumiu o comando técnico da seleção asiática em 17 de agosto, tendo estabelecido como objetivos a conquista da Taça Asiática em 2019 e a presença da equipa no Mundial Catar 2022.

Paulo Bento, que estava sem clube desde final de julho depois de ter sido despedido do Chongqing Lifan, da Superliga chinesa, sucedeu no cargo a Shin Tae-yong, que orientou a equipa na reta final da fase de apuramento para Mundial e na prova realizada na Rússia, onde a Coreia do Sul não foi além da fase de grupos.

O técnico volta assim a comandar uma seleção, depois de ter estado à frente de Portugal entre 2011 e 2014, tendo alcançado as meias-finais do Euro 2012.

Paulo Bento iniciou a sua carreira de treinador em 2005 no Sporting, com o qual conquistou a Taça de Portugal por duas vezes, e depois de passar pela seleção, orientou o Cruzeiro, do Brasil, em 2016, o Olympiacos, com qual se sagrou campeão grego em 2017, e os chineses do Chongqing Lifan.

