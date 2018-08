Paulo Bento apontado a seleção asiática

Paulo Bento está muito próximo de se tornar o próximo selecionador da Coreia do Sul, adianta a imprensa daquele país, citada pela agência Reuters.

O antigo selecionador nacional deverá suceder a Shin Tae-yong e assinar um contrato válido até 2022, ano do próximo Campeonato do Mundo, que se vai realizar no Qatar.

O antigo médio de 49 anos vai assim viver a quarta experiência no estrangeiro, depois de ter orientado os brasileiros do Cruzeiro em 2016, os gregos do Olympiakos em 2016/17 e os chineses do Chongqing Lifan já este ano. Antes, orientou os juniores do Sporting (2004/05), a equipa principal dos leões (2005 a 2009) e a seleção nacional (2010 a 2014).