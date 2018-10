Paul Scholes arrasa Mourinho: "Está a envergonhar o clube"

Paul Scholes foi um dos nomes marcantes da longa era vitoriosa de Alex Ferguson no Manchester United, fazendo parte da conquista de onze títulos de campeão inglês e duas Ligas dos Campeões, entre vários outros troféus. Rosto de uma geração que projetou ainda nomes como David Beckham, Ryan Giggs ou Gary Neville, e capitão de equipa em longos períodos, Scholes é, pois, uma referência histórica do clube de Old Trafford. E é também, atualmente, uma das vozes mais críticas sobre o trabalho do treinador português José Mourinho nos red devils.

Terça-feira, mesmo antes do empate (0-0) entre Manchester United e Valência para a Liga dos Campeões, Scholes arrasou o técnico na emissão da televisão BT Sport, onde é atualmente comentador. Para Paul Scholes, "a boca de Mourinho está atualmente fora de controlo" e o treinador português, disse o antigo internacional, "está já a envergonhar o clube".

As críticas de Paul Scholes vêm na sequência dos conflitos abertos que José Mourinho tem mantido com jogadores do plantel - em especial com o internacional francês Paul Pogba, a quem retirou mesmo o estatuto de um dos capitães de equipa - e que se têm agravado com os maus resultados do United. Para o antigo capitão do United, Mourinho "parece estar a tentar tudo para ser despedido" e "está com sorte por ainda ter emprego".

"Estou realmente surpreendido por ele ainda estar aqui depois do que aconteceu no sábado", referiu Scholes, aludindo à derrota do Man. United frente ao West Ham (3-1) na última jornada da Premier League. "Ele vem para as conferências de imprensa falar mal dos jogadores, das pessoas que estão acima dele no clube... A boca dele está fora de controlo, está a envergonhar o clube", disse o ex-jogador, para quem "os jogos do United são chatos" de se ver. "E não é de agora, já o são desde a época passada. Às vezes estamos aqui a comentar na tv e temos de desviar o olhar para outros ecrãs para ver golos e futebol", acrescentou.

A reação de Mourinho? "Não quero saber"

No final da partida com o Valência, José Mourinho foi confrontado com as críticas duras de Scholes, mas preferiu não ripostar. "Não me interessam. Não quero saber. Ele diz o que quiser. Chama-se a isso liberdade de expressão e estamos num país livre", respondeu o português, cada vez mais no olho do furacão em Manchester.