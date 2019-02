Patrícia Mamona iguala recorde de Portugal no triplo salto

Patrícia Mamona igualou este sábado o recorde de Portugal de triplo salto, que já lhe pertencia, ao saltar 14,36 metros no decorrer do Meeting de Karlsruhe, na Alemanha.

Numa das reuniões do Circuito Mundial de Pista Coberta da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo), a atleta do Sporting conseguiu um concurso de grande nível, com cinco saltos acima dos 14 metros.

A vencedora da prova foi a espanhola Ana Peleteiro (14,51, recorde pessoal), medalha de bronze nos Mundiais de pista coberta em 2018, com a segunda a ser a venezuelana Yulimar Rojas (14,45), campeã mundial de pista coberta em 2018, vice-campeã olímpica e campeã mundial ao ar livre em 2017, duas atletas do grupo de treino de Nelson Évora.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No mesmo meeting, nos 400 metros, o benfiquista Ricardo dos Santos, na sua primeira prova deste ano, foi segundo classificado na primeira série, com a marca de 47,82 segundos, a cerca de cinco décimas da qualificação para os Europeus de Glasgow 2019.

O melhor nos 400 metros foi o vencedor da série 2, o polaco Pavel Maslak, com 46,78 segundos.

Nas restantes provas, o sueco Thobiass Nilsson Montler e o cubana Juan Echevarria saltaram a mesma distância (8,08 metros); os quenianos Vincent Kibet (3.38,23 minutos) e Bethwell Birgen (3.38,69) dominaram os 1500 metros; e o melhor resultado surgiu no salto em altura masculino, com o japonês Naoto Tobe a saltar 2,35 metros, recorde do Japão, do meeting e melhor marca mundial do ano.