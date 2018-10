Particular entre Paços de Ferreira e Tondela acaba com agressões entre jogadores

O encontro particular de futebol entre o Paços de Ferreira, da II Liga, e o primodivisionário Tondela foi este sábado interrompido aos 40 minutos, devido a agressões entre jogadores das duas equipas.

Uma entrada mais violenta do pacense Diaby sobre Arango motivou uma resposta semelhante por parte de Hélder Tavares, instalando-se, depois, a confusão no relvado do Estádio Capital do Móvel.

O ambiente 'azedou' entre elementos das duas equipas, chegando mesmo a ocorrer agressões entre jogadores, não obstante a intervenção rápida das respetivas equipas técnicas, que decidiram antecipar o final do encontro, numa altura em que se verificava uma igualdade (1-1).

O central Ícaro inaugurou o marcador para o Tondela, logo no arranque da partida, aos quatro minutos, mas Pedrinho restabeleceu, depois, aos sete, a igualdade para os pacenses.