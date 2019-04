PAOK de Sérgio Oliveira e Vieirinha campeão na Grécia

O PAOK venceu este domingo o Levadiakos, por 5-0, e sagrou-se campeão grego, 34 anos depois da última vez. É o terceiro campeonato do palmarés da equipa de Salónica, que vencera em 1976 e 1985.

Este domingo, valeram os golos Skakhov (bis), Biseswar, Varela e Swiderski. O capitão de equipa, Vieirinha, mesmo lesionado, entrou nos descontos para poder ser ele a levantar o troféu. Sérgio Oliveira, emprestado pelo FC Porto é o outro português campeão grego em 2018/19.

A equipa treinada por Razvan Lucescu, afastada pelo Benfica nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, venceu 25 das 29 jornadas já realizadas e pode terminar a competição sem qualquer derrota.

O Olympiacos, com 29 títulos lidera a lista, seguido pelo Panathinaikos, com 17 e o AEK de Atenas, com dez e vencedor da edição anterior. O Enosi Larissa é outro clube que consta desta galeria, venceu o campeonato em 1988.