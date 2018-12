Pancadaria nas ruas antes do jogo entre Famalicão e Leixões

O jogo entre Famalicão e Leixões, da II Liga, ficou marcado este sábado por cenas de violência entre adeptos dos dois clubes, antes da partida, ainda fora do estádio.

Um vídeo divulgado pelo site do Cidade Hoje, rádio-jornal local, mostra um adepto do Famalicão a ser agredido por um grupo de homens, na Avenida Rebelo Mesquita, no centro de Vila Nova de Famalicão, com as forças de intervenção da polícia a tentarem travar os atos de vandalismo.

Pouco depois do final do encontro, o Leixões publicou uma mensagem nas redes sociais, garantindo que os seus adeptos foram recebidos com pedras.

"Lamentável a forma como os nossos adeptos foram recebidos por alguns adeptos do Famalicão, com arremesso de pedras às viaturas dos nossos adeptos e ao autocarro da claque. Depois é fácil filmar e dizer que os adeptos do Leixões são arruaceiros. Violência gera violência", escreveu o clube de Matosinhos no Facebook.

Os incidentes entre grupos de adeptos dos dois clubes são já um hábito, como demonstra um outro vídeo partilhado pelo mesmo Cidade Hoje e datado de janeiro de 2017.

Dentro do relvado, o Famalicão venceu por 1-0 (golo de Fabrício Simões, aos 12 minutos) e assegurou a liderança isolada da II Liga, com 24 pontos, mais dois do que o Paços de Ferreira, que no entanto tem dois jogos a menos.