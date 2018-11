Palmeiras campeão. Santinha de Scolari chama-se Deyverson

Scolari celebra o golo do título com Deyverson

Passaram 22 anos desde que Luiz Felipe Scolari conquistou o primeiro título de campeão brasileiro. Em 1996 foi pelo Grêmio, hoje garantiu o 10.º do Palmeiras. Com um golo de Deyverson (ex-Belenenses e Benfica B) em São januário a derrotar o Vasco da Gama (em perigo de ser relegado à Série B).

Um golo providencial: Deyverson saltou do banco para fazer o 0-1 que garantiu os três pontos decisivos aos paulistas. O avançado que passou em Portugal pelo Benfica B e Belenenses já tinha marcado um golo no 4-0 ao América na jornada anterior, a antepenúltima do Brasileirão. Um golo que deu uma história transcendente, ao estilo "pé quente" do devoto Scolari, que contagiou muitos dos jogadores da seleção num ritual em torno de Nossa Senhora do Caravaggio.

Na altura, Deyverson abriu a cabeça e a camisola ensanguentada foi arremessada pelo guarda-redes suplente Brass para a bancada, onde um adepto a acolheu. Esse adepto prometeu encaixilhar a camisola sem a lavar - porque, disse ao Globo, "é a camisa do título".

E acabou por ser, quando hoje Deyverson voltou a marcar. O 9.º golo, metade dos de Gabriel, o discreto "Gabigol" do Benfica. Líder desde a 27.ª jornada, o Palmeiras encontrou o rumo quando Scolari chegou ao clube há quatro meses (26 julho).

Há 22 anos, no Grêmio de Belo Horizonte (com Paulo Nunes, depois jogador do Benfica, como melhor marcador, 16 dos 42 golos da equipa), o treinador que conduziu Portugal à primeira final de uma grande competição (derrota azíaga no Estádio da Luz, 0-1 frente à Grécia, no Euro 2004) conquistou o primeiro Brasileirão.

Hpoje, ajudou o Palmeiras a sedimentar a posição cimeira de campeão, com os dez títulos a garantirem-lhe essa supremacia por mais algum tempo. O Corinthians, com sete, é o segundo clube com mais campeonatos.