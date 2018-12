Palermo. Histórico do futebol italiano foi vendido por 10 euros

O Palermo foi vendido pelo preço simbólico de 10 euros a uma empresa sedeada em Londres, anunciou este sábado Maurizio Zamparini, o antigo proprietário de equipa. "Pensando apenas no futuro do clube e nos seus adeptos, é com um nó na garganta, que anuncio a minha saída", escreveu Zamparini num comunicado divulgado no site do Palermo.

Depois de viver meses conturbados devido a problemas financeiros, envolvido em suspeitas de corrupção a um juiz para evitar a insolvência, o histórico emblema do futebol italiano com 118 anos foi vendido a um consórcio empresarial. Segundo Maurizio Zamparini, o clube, que atualmente milita no segundo escalão do futebol italiano, foi vendido por um preço simbólico, tendo o novo proprietário "assumido o compromisso de pagar a dívida do Palermo, no valor de 22,8 milhões de euros".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O antigo proprietário, que em 2002 adquiriu o clube por 15 milhões de euros, afirmou que está agendada para a próxima semana uma reunião com os novos donos do clube, que assumiram as dívidas do emblema.

Além do Palermo, também foi vendida a Mepal, dona da marca, com o compromisso de reembolsar o crédito residual de 22,8 milhões de euros ao clube.

Sob a gestão de Maurizio Zamparini, o Palermo regressou em 2004 à principal liga italiana, depois de 31 anos de ausência. Atualmente disputa a Série B do Campeonato Italiano e é o líder da tabela.

.