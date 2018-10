Paços de Ferreira vence Farense e é o novo líder da II Liga

O Paços de Ferreira é o novo líder isolado da II Liga. A equipa orientada por Vítor Oliveira recebeu e venceu o Farense, por 1-0, em jogo da 6.ª jornada.

Wagner aos 23 minutos marcou o golo que valeu os três pontos ao Paços, que assim roubou o primeiro lugar ao Benfica B, que foi à Cova da Piedade empatar 0-0.

Quem falhou o assalto ao primeiro lugar foi o Famalicão, que foi a Mafra empatar 1-1. No outro jogo do dia, Sp. Covilhã e Penafiel também empataram, mas a zero.

Jogos da 6.ª jornada

Cova Piedade-Benfica B, 0-0

Mafra-Famalicão, 1-1

Paços de Ferreira-Farense, 1-0

Sp. Covilhã-Penafiel, 0-0

Este domingo

Académica-Estoril (15.00)

FC Porto B-Arouca (16.00)

Leixões-UD Oliveirense (16.00)

Sp. Braga B-Ac. Viseu (16.00)

Varzim-V. Guimarães B (16.00)

Confira aqui a classificação da II Liga