Paco Alcácer dá triunfo emocionante ao líder Dortmund

O Borussia Dortmund venceu este sábado, em casa, o Augsburgo, por 4-3, em jogo da 7.ª jornada da Bundesliga. Este resultado, permite à equipa treinada por Lucien Favre manter a liderança da tabela classificativa.

O jogo no Signal Iduna Park foi emocionante, uma vez que ao intervalo o Augsburgo vencia por 1-0, graças a um golo do islandês Finnbogason.

Contudo, no segundo tempo, com a entrada de Paco Alcácer, os lideres da Bundesliga iniciaram uma recuperação sensacional. O avançado espanhol fez o empate a passe do jovem inglês Jadon Sancho. Contudo, os visitantes voltaram a colocar-se na frente do marcador por Philipp Max.

Foi já com Raphaël Guerreiro, de regresso à equipa após mais de um mês de ausência devido a lesão, que o Dortmund voltou a empatar o jogo, com o internacional português a servir Paco Alcácer para o empate a duas bolas.

Aos 84 minutos, Mario Götze colocou finalmente os da casa na frente do marcador, mas quando se pensava que os três pontos já não fugiam, eis que o Ausburgo voltou a empatar a partida através de Gregoritsch. A última palavra, no entanto, pertenceu a Paco Alcácer que aos 90+6 minutos fez o 4-3 final na cobrança de um livre direto, apontando o seu terceiro golo na partida, que faz dele o melhor marcador da Bundesliga com seis remates certeiros.

Em franca recuperação está o Schalke, que depois de um início de época desastroso somou a segunda vitória consecutiva na Bundesliga. Desta vez, o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, foi ao terreno do Fortuna Dusseldorf vencer por 2-0, com golos de McKennie e Burgstaller.

Jogos da 7.ª jornada

Werder Bremen-Wolfsburgo, 2-0

Mainz-Hertha Berlim, 0-0

Borussia Dortmund-Augsburgo, 4-3

Fortuna Dusseldorf-Schalke, 0-2

Hannover-Estugarda, 3-1

Bayern Munique-Mönchengladbach, às 17.30 horas

Este domingo

Friburgo-Bayer Leverkusen

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt

RB Leipzig-Nuremberga

