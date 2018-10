Otávio e Hernâni convocados para o jogo em Moscovo

Sérgio Conceição convocou 22 jogadores para o jogo de quarta-feira com o Lokomotiv de Moscovo, relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. As duas novidades da lista são as presenças de Otávio e Hernâni. O primeiro tinha feito treino condicionado na manhã desta segunda-feira e o segundo está recuperado de uma lesão.

Apesar de o jogo ser só na quarta-feira, a comitiva portista viajou já nesta segunda-feira para Moscovo.

Eis os jogadores convocados por Sérgio Conceição:

Guarda-redes: Casillas, Vaná e Diogo Costa;

Defesas: Maxi, Felipe, Éder Militão, Diogo Leite, Chidozie, Alex Telles e Jorge;

Médios: Herrera, Danilo, Bazoer, Sérgio Oliveira, Óliver e Otávio;

Avançados: Corona, Brahimi, Hernâni, André Pereira, Marega e Adrián López.