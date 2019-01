A cantora sobe ao palco do Campo Pequeno no sábado, 26, na companhia de alguns amigos, como Ana Bacalhau, Rui Reininho e Tiago Bettencourt, para com eles "comemorar os momentos bonitos" vividos em três décadas de carreira. Em simultâneo, foi também reeditado o disco Praia, originalmente lançado em 2016 e agora complementado com três duetos inéditos.