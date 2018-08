Vídeoárbitro avariado durante meia hora no FC Porto-V. Guimarães

Os golos

Brahimi combina com André Pereira e depois de receber a bola desfere um remate fulminante. Está feito o primeiro.

André Pereira salta mais alto que os adversários e cabeceia cruzado, com a bola a entrar junto ao poste.

Grande penalidade para o Vitória SC, por falta de Sérgio Oliveira sobre Ola John.

André André remata colocado e faz a bola entrar junto à malha lateral, de nada valendo a estirada de Casilas, que quase toca na bola.

Cruzamento da esquerda, a bola atravessa a área e sobra para Tozé, que descaído sobre a direita atira cruzado para o empate.

Lançamento lateral, Welthon amortece na área para o compatriota e este, sem oposição, remata forte e cruzado para o terceiro golo forasteiro.

Outros lances

Herrera, à entrada da área, remata e a bola desvia num adversário, obrigando Douglas a uma defesa apertada junto ao ângulo.

João Carlos Teixeira tenta a sua sorte com um remate em arco e a bola não passa muito longe do alvo.

João Afonso, com um corte providencial, impede Aboubakar de marcar, com a baliza vazia após saída de Douglas.

André André aproveita um ressalto e remata, fazendo a bola passar a centímetros do poste!

Sérgio Oliveira remata forte e quase acerta no alvo, com a bola a passar muito perto do poste.

Contrariedade para a equipa da casa, com a saída por lesão do autor do primeiro golo da noite.