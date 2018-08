O primeiro incêndio com mais de dez mil hectares de área ardida em Portugal foi em 1986. Em pouco mais de 30 anos entrámos numa "nova geração" de megafogos, com dois a consumirem acima de 40 mil hectares de floresta, matos, vidas. Do outro lado do Atlântico, a Califórnia arde numa área que faz 12 Lisboas. Como é que o fogo se tornou o nosso maior inimigo? Será este o novo normal?